HOME FINANCE HOT ISSUE

Stok Beras di Alfamart dan Indomaret Masih Kosong, Pembeli Dibatasi

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |17:40 WIB
Stok Beras di Alfamart dan Indomaret Masih Kosong, Pembeli Dibatasi
Stok beras di alfamart dan indomaret kosong (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Stok beras di Alfamart dan Indomaret masih kosong hingga hari ini. Pembelian beras di toko ritel modern ini pun dibatasi.

Salah satu pegawai Alfamart, Deni, mengaku stok beras hingga hari ini masih kosong.

"Stok beras memang sudah dua mingguan kosong, ya dari sebelum pemilu lah," jelasnya, Sabtu (17/2/2024).

Diakui Deny, beberapa waktu lalu memang sudah ada pengiriman dari supplier. Namun tidak lama kemudian langsung habis karena telah dibeli oleh konsumen.

"Kemarin sih datang tapi 1 karung doang itu yang 5 kg-an. Emang sih tidak langsung habis, tapi ada aja yang beli kaya satu-satu gitu," imbuhnya.

Deni pun mengatakan bahwa memang sudah ada pembatasan bagi pembeli yang ingin membeli beras di Alfamart.

"Iya ada (pembatasan), 1 orang boleh beli maksimal hanya 5 kg harga Rp69.500," lanjutnya.

Halaman:
1 2
