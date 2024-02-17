Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Beras Mahal, Pedagang Kurangi Untung

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |14:29 WIB
Harga Beras Mahal, Pedagang Kurangi Untung
Pedagang keluhkan mahalnya harga beras (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Harga beras masih mahal di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur. Dampaknya, para pedagang harus mengurangi keuntungan.

Pantauan di lokasi, Sabtu (17/2/2024), rata-rata harga beras medium mencapai Rp690 ribu hingga Rp770 ribu per karung ukuran 50 kilogram. Ini naik dari sekitar Rp650 ribu pada tahun lalu.

Sejumlah pedagang yang kulakan di sejumlah agen Pasar Induk mengakui ukuran harga saat ini masih mahal.

“Saya beli 100 kilo, harga Rp770 ribu per 50 kilo. Itungannya sudah mahal, biasanya cuma Rp650 ribu per kilo,” kata Poniman (60) saat ditemui di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur.

Kenaikan harga beli dari agen, membuat keuntungan yang didapat menjadi tipis. Poniman mengakui saat ini menjual minimal Rp14 ribu per liter kepada konsumen akhir.

Level harga dari agen saat ini, terangnya, cukup mencekik pedagang jika dibandingkan harga beras sekarung pada tahun sebelumnya.

“Kalau tahun lalu pernah Rp620 ribu per 50 kilo, waktu itu saya jual ke bawah Rp12 ribu per kilo,” paparnya.

Senada, Duladhi (54), kini hanya mengambil untung per karung sebesar Rp30 ribu. Margin yang tipis ini dipandang jauh berbeda dari periode sebelumnya.

