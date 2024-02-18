Pertamina Genjot Produksi Migas di Blok Rokan

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melaksanakan tajak sumur eksplorasi MNK kedua di Wilayah Kerja (WK) Rokan, yaitu sumur Kelok DET-1. Aksi pengeboran ini dilakukan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan PT Pertamina Drilling sejak 14 Februari 2024.

EVP Upstream Business PHR Edwil Suzandi mengatakan, eksplorasi MNK kedua di WK Rokan untuk meningkatkan produksi dan menambah cadangan minyak dan gas (migas) nasional.

“Alhamdulillah, tajak sumur eksplorasi Kelok DET-1 yang merupakan sumur kedua eksplorasi MNK ini lebih awal 4 hari dari perkiraan, karena faktor cuaca yang mendukung,” ujar Edwil Suzandi melalui keterangan pers, Minggu (18/2/2024).

Tajak sumur eksplorasi MNK tersebut menggunakan Rig Pertamina Drilling, tepatnya Rig PDSI #42.3/N1500-E yang berukuran besar dengan tenaga 1.500 horsepower (HP). Ini merupakan rig cyber dengan teknologi terkini dengan rencana kedalaman pengeboran mencapai hingga 8.188 kaki.

Sebagai pembanding, operasi eksplorasi dan eksploitasi migas konvensional di wilayah kerja Rokan umumnya menggunakan rig 350, 550 dan 750 HP. Dengan spesifikasi rig yang mumpuni dan teknologi yang mutakhir.

Menurutnya, kegiatan tajak sumur dilakukan dengan baik tanpa adanya insiden ataupun kecelakaan kerja.

“Dan Insya Allah, selama pekerjaan MNK ini kita harapkan berlangsung dengan aman dan selamat atau incident free ops (IFO) dan bisa diselesaikan sesuai target,” katanya.

Sebelumnya, PHR telah melakukan tajak sumur pertama eksplorasi MNK yakni sumur Gulamo DET-1, yang berlokasi di Rokan Hilir pada Juli 2023 lalu. Pengeboran sumur Gulamo DET-1 ini juga menggunakan rig Pertamina Drilling PDSI #42.3/N1500-E berkapasitas besar dengan tenaga 1.500 HP mencapai kedalaman pengeboran hingga 8.559 kaki ke dalam perut bumi dengan tipe sumur eksplorasi vertikal.