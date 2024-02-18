Deretan Bisnis Chairul Tanjung yang Tutup dan Sepi

JAKARTA - Transmart dan Warunk Upnormal merupakan salah dua dari gurita bisnis konglomerat milik Chairul Tanjung (CT).

Dari bisnis tersebut ada yang sudah tutup dan kini sepi dari pengunjung.

Selain itu ada juga bisnis Chairul Tanjung yang tutup permanen seperti Wendy's. Gerai makanan ini tutup permanen di Pondok Indah Mall (PIM).

Ritel Transmart hingga Warunk Up masuk dalam portofolio bisnis retail dan lifestyle CT Corp.

CT Corp juga menjadi master franchise dari Wendy's. Tidak hanya itu, Bakso Boedjangan juga masuk ke dalam bisnis portofolio CT sektor retail dan lifestyle.

Sementara itu, melihat harta kekayaan Chairul Tanjung saat ini, pria berusia 61 tahun tersebut memiliki kekayaan bersih sekitar USD5,4 miliar atau setara dengan Rp83,6 triliun (Kurs Rp15.488 per USD). Harta kekayaan ini turun sekira USD9 juta.

Berikut deretan bisnis CT yang kini sepi dan tutup:

1. Transmart

Ada 12 gerai Transmart yang ditutup permanen pada 2022. Diketahui, sepinya Transmart memang menjadi perhatian publik baru-baru ini.

BACA JUGA: Ternyata 6 Perusahaan Ini Milik Chairul Tanjung

Teranyar, Pada 1 November 2023, Transmart Lebak Bulus, Jakarta Selatan milik Chairul Tanjung resmi menutup gerainya secara permanen usai berdiri selama 22 tahun.

2. Warunk Upnormal

Bisnis kuliner Warunk Upnormal tutup di beberapa daerah. Diketahui, bisnis ini memang memiliki banyak cabang di sejumlah wilayah.

Menurut Pakar Marketing Yuswohady, tutupnya gerai Warunk Upnormal di sejumlah daerah disebabkan karena pilihan makanan yang ditawarkan konsumsinya tidak bisa terus menerus atau bersifat indulgent.