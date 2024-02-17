Banyak Gerai Transmart Tutup dan Sepi, Harta Kekayaan Chairul Tanjung Anjlok

JAKARTA - Harta kekayaan Chairul Tanjung (CT) atau si anak singkong anjlok. Pria berusia 61 tahun tersebut memiliki kekayaan bersih sekitar USD5,4 miliar atau setara dengan Rp83,6 triliun (Kurs Rp15,488).

Berdasarkan data Forbes, Sabtu (17/2/2024), harta kekayaan CT anjlok USD9 juta. Dengan turunnya harta kekayaannya, CT kini berada pada urutan 531 daftar orang terkaya di dunia.

Saat ini, CT diketahui memiliki beberapa bisnis, yaitu CT Corp. CT Corp milik Chairul Tanjung terkenal karena menerbitkan kartu kredit, mengoperasikan hypermarket, dan menjalankan stasiun TV.

Trans Retail miliknya memiliki toko kelontong dengan merek Carrefour dan Transmart. Kelompoknya juga menguasai franchise Wendy's di Indonesia dan memiliki franchise Versace, Mango, dan Jimmy Choo.

Anjloknya harta kekayaan CT disebut-sebut karena menurunnya bisnis ritel. Pasalnya, Gerai Transmart milik Chairul Tanjung ternyata banyak yang tutup secara permanen.