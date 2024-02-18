Segini Gaji SPG di IIMS 2024, Bisa Kantongi Jutaan Rupiah

JAKARTA - Tampil cantik dan menarik menjadi kewajiban para Sales promotion girl (SPG). SPG menjadi sosok dengan pesona kuat dan kerap ditemui dalam acara otomotif seperti Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, pada 15 Februari - 25 Februari 2024.

Banyak orang yang penasaran mengenai besaran honor yang diterima oleh para SPG. Selain memiliki penampilan yang menarik perhatian pengunjung, mereka juga memiliki tugas penting dalam mempromosikan produk.

Ternyata gaji SPG bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti lokasi kerja, jenis produk yang dipromosikan, pengalaman, dan perusahaan tempat mereka bekerja.

Menurut salah satu SPG Motor Rakata bernama Novi, gaji yang diterimanya adalah sebesar Rp400.000 per hari. Gaji tersebut akan diterima setelah acara selesai, yang berlangsung selama 11 hari di JIEXPO Kemayoran.

BACA JUGA: Harga Tiket IIMS 2024 dan Cara Membelinya

“Selain memiliki penampilan yang menarik perhatian pengunjung, menjadi SPG juga membutuhkan kemampuan public speaking. Hal ini dikarenakan SPG tidak hanya berperan sebagai pemandu acara, tetapi juga harus mampu menjawab pertanyaan pengunjung dan memberikan penjelasan mengenai produk,” ujar Novi saat berbincang dengan Okezone, Minggu (18/2/2024).

Beda halnya dengan SPG, usher seperti di acara IIMS memiliki tugas sebagai pemanis ataupun pemikat dari sebuah merek otomotif. Mereka sering terlihat berdiri di samping kendaraan yang sedang dipamerkan.