Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi: Saya Tahu Pelaku Bisnis Khawatir dengan Pemilu 2024 yang Memanas

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |12:21 WIB
Jokowi: Saya Tahu Pelaku Bisnis Khawatir dengan Pemilu 2024 yang Memanas
Presiden Jokowi soal pelaku bisnis pada Pemilu 2024 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa banyak pelaku bisnis khawatir dan menunggu hasil pemilu 2024. Menurut Jokowi, pemilu 2024 berjalan dengan baik dan lancar.

"Saya tahu, bahwa banyak para pelaku bisnis yang kemarin masih menunggu pemilu. Wait and see. Karena agak khawatir dengan politik yang memanas menjelang pelaksanaan pemilu. Tetapi sekarang alhamdulillah pemilu berjalan dengan lancar, masyarakat berbondong-bondong ke TPS dengan riang gembira," kata Jokowi dalam sambutannya pada Pertemuan industri Jasa Keuangan Tahun 2024, di The St. Regist Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Maka dari itu, Jokowi berharap arus modal masuk serta investasi dapat berbondong-bondong masuk dan meningkat usai Pemilu.

"Dan kita harapkan, arus modal masuk, invetasi habis pemilu bisa gerak lebih meningkat dan leih baik lagi," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa geopolitik global masih dalam kondisi kurang baik dan kondusitf. Dirinya menyebut masih ada perang yang terjadi yakni di Ukraina dan Gaza.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178931/rumah_jokowi-vBAY_large.png
4 Fakta Rumah Pensiun Jokowi Seluas 12.000 Meter Persegi hingga Dapat Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178914/jokowi-jQmG_large.jpg
Rumah Pensiun Jokowi Luas 12.000 Meter Persegi Hampir Rampung, Dapat Uang Pensiunan Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/470/3178680/rumah_jokowi-W3dQ_large.png
Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar dengan Luas 1,2 Ha, Harga Tanah Tembus Rp120 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172099/jokowi-Zc6X_large.jpg
Kerjaan Baru Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171968/jokowi-fVoI_large.jpg
Jokowi Jadi Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095984/segini-harta-kekayaan-jokowi-gibran-dan-bobby-yang-resmi-dipecat-pdip-HJQzi8xFfe.jpg
Segini Harta Kekayaan Jokowi, Gibran dan Bobby yang Resmi Dipecat PDIP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement