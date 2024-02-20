Jaga Keamanan Perairan Negara, RI Perkuat Awak Kapal Patroli

JAKARTA - Indonesia memperkuat awak kapal patroli untuk menjaga keamanan perairan negara dan keselamatan pelayaran.

Penguatan awal kapal patroli ini dilakukan Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) melalui peningkatan keterampilan boarding officer.

Tujuan kegiatan tersebut untuk mewujudkan awak kapal negara patroli KPLP yang responsif dalam mendukung keamanan dan keselamatan pelayaran.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Jon Kenedi mengatakan dengan adanya pelatihan ini diharapkan seluruh awak kapal negara patroli kesatuan penjagaan laut dan pantai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat semakin siap dalam menjalankan tugas operasional untuk pengawasan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam tugasnya, menghadapi berbagai macam bentuk permasalahan.

“Peserta kegiatan peningkatan adalah dari awak kapal negara patroli pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berjumlah 24 orang peserta,” ujar Jon Kenedi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Dia menjelaskan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum di laut, personil awak kapal negara patroli KPLP harus cekatan, profesional dan menguasai aturan-aturan yang berlaku dalam dunia maritim.

Selain itu, perlu pula dibekali dengan pengetahuan keterampilan khusus, seperti keterampilan boarding officer karena keterampilan ini adalah suatu bentuk performa untuk ketangkasan mempertahankan diri saat menghadapi ancaman dalam situasi darurat dan terdesak.

Oleh karenanya, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan boarding officer yang bertujuan untuk membentuk SDM awak kapal negara patroli KPLP yang selalu siap siaga, trampil dan cekatan dalam menghadapi situasi ancaman-ancaman kejahatan, yang kerap terjadi di laut, pantai ataupun di pelabuhan.