Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub Bahas Sertifikasi Awak Kapal Perikanan RI di Spanyol

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |20:31 WIB
Kemenhub Bahas Sertifikasi Awak Kapal Perikanan RI di Spanyol
Kemenhub bahas sertifikasi awak kapal perikanan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan turut serta sebagai Delegasi Republik Indonesia pada kunjungan kerja untuk membahas implementasi Mutual Recognition Agreement (MRA) tentang Sertifikasi Awak Kapal Penangkap Ikan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Hartanto menjelaskan, kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut dari MRA of Certification of Fishing Vessel Personnel yang ditandantangani secara sirkuler oleh Pemerintah Indonesia pada 14 November 2022 dan oleh Pemerintah Kerajaan Spanyol pada 8 Februari 2023.

"MRA ini merupakan perjanjian saling pengakuan terhadap sertifikasi Awak Kapal Perikanan kedua negara yang merujuk pada Konvensi IMO STCWF-1995 dengan cakupan kerja sama meliputi saling pengakuan terhadap sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten para pihak untuk awak kapal perikanan masing-masing, yang sesuai dengan ketetapan dalam STCW-F 1995," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Lebih lanjut, kerja sama ini juga menyepakati untuk menerbitkan pengesahan sebagai bukti saling pengakuan sertifikat tersebut, verifikasi berbasis data elektronik dan inspeksi berkala terhadap pusat pelatihan, serta sertifikasi yang memungkinkan seseorang bekerja sebagai rating di kapal penangkap ikan, sebagaimana tercantum dalam Bab I lampiran Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga untuk Pelaut, 1978 yang diamandeman (STCW/1978).

“MRA ini tentunya dapat memberikan manfaat positif bagi Indonesia dengan memberikan peluang kerja sektor perikanan dengan gaji dan perlindungan yang sangat baik bagi Awak Kapal Perikanan (AKP) di Spanyol, meliputi izin resmi tinggal di Spanyol, uang pensiun, asuransi dan sebagainya,” ujarnya.

Namun demikian, dalam implementasi MRA ini diperlukan penyesuaian, antara lain terkait pembaharuan sertifikasi AKP WNI Tingkat rating di Spanyol yang mencantumkan STCW-F 1995. Terkait hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) telah mempersiapkan sistem portofolio untuk pembaharuan sertifikat yang mencantumkan STCW-F 1995 bagi AKP WNI di Spanyol yang telah siap diberlakukan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173443/ri_australia_gelar_patroli_bersama-Nxpz_large.jpg
Cegah Aktivitas Ilegal, RI-Australia Gelar Patroli di Perairan Perbatasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/470/3131570/labuan_bajo-NtLB_large.jpg
Dugaan Privatisasi Pantai di Labuan Bajo, KKP Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104272/pagar_laut-G4Wv_large.jpg
Alasan Pembangunan Pagar Laut di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104250/pagar_laut-tWF1_large.jpg
Siapa Dalang Pembuatan Pagar Laut di Tangerang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/320/3104059/pagar_laut-N9G2_large.jpg
Ada Kelompok Nelayan Ngaku Pasang Pagar Misterius di Laut Tangerang, KKP Ungkap Fakta Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/470/3103042/kkp-cMVk_large.jpg
KKP Stop Kegiatan Pemagaran Laut Tanpa Izin
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement