Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub Izinkan 3 Pesawat Boeing 737-9 Max Lion Air Beroperasi Kembali

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |21:46 WIB
Kemenhub Izinkan 3 Pesawat Boeing 737-9 Max Lion Air Beroperasi Kembali
Kemenhub izinkan pesawat boeing Lion Air beroperasi kembali (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) mengizinkan tiga pesawat Boeing 737-9 Max milik Lion Air kembali beroperasi. Sebelumnya tiga pesawat tersebut sempat diberhentikan sementara pengoperasiannya (grounded) sejak tanggal 6 Januari 2024.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara M Kristi Endah Murni menyampaikan bahwa izin operasi diberikan setelah Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara melakukan inspeksi langsung ke lapangan dan mengevaluasi laporan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Lion Air.

“Setelah dilakukan inspeksi dan melalui proses revisi dan evaluasi dengan melakukan komunikasi dengan pihak PT Lion Mentari Airlines, Boeing dan Federal Aviation Administration (FAA) lebih lanjut, maka disimpulkan bahwa emergency exit yang dimiliki tiga pesawat tersebut tidak terdampak Airworthiness Directive (AD) 2024-02-51 dan DGCA AD 24-01-001-U,” ujar Kristi dilansir dari Antara, Kamis (18/1/2023).

Dia mengatakan, izin kembali beroperasi berlaku sejak 11 Januari 2024 terhadap tiga pesawat, yaitu PK-LRF, PK-LRG, PK-LRI setelah digrounded untuk memastikan keselamatan penerbangan dan untuk dilakukan inspeksi lebih lanjut setelah terjadi insiden terlepasnya emergency door milik Alaska Airlines beberapa hari lalu yang memiliki tipe pesawat sama.

Dia mengungkapkan, hal tersebut juga dikonfirmasi melalui hasil rapat terakhir yang diselenggarakan oleh FAA dengan mengundang otoritas penerbangan sipil kawasan Asia-Pasifik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/320/2998992/kabar-pesawat-wings-air-hilang-kontak-di-ntt-lion-air-group-buka-suara-7ZNbLjNCwa.jpg
Kabar Pesawat Wings Air Hilang Kontak di NTT, Lion Air Group Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/455/2986674/pemilik-lion-air-rusdi-kirana-siapkan-rp7-triliun-bangun-bengkel-pesawat-terbesar-di-ri-BQIo5VNDUt.png
Pemilik Lion Air Rusdi Kirana Siapkan Rp7 Triliun Bangun Bengkel Pesawat Terbesar di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/320/2986658/lion-air-group-butuh-10-ribu-pekerja-di-batam-aero-technic-lt26NZFx8F.jpg
Lion Air Group Butuh 10 Ribu Pekerja di Batam Aero Technic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/320/2986655/keren-kulit-asal-garut-jadi-pelapis-kursi-pesawat-lion-air-snlEmCiHYH.jpg
Keren! Kulit Asal Garut Jadi Pelapis Kursi Pesawat Lion Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/320/2986507/kppu-tegur-kenaikan-harga-tiket-pesawat-ini-respons-bos-lion-air-E9SgzjfbxK.jpg
KPPU Tegur Kenaikan Harga Tiket Pesawat, Ini Respons Bos Lion Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/320/2986502/kabar-lion-air-ipo-rp7-triliun-rusdi-kirana-tak-jadi-prioritas-zPuj438WYK.jpg
Kabar Lion Air IPO Rp7 Triliun, Rusdi Kirana: Tak Jadi Prioritas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement