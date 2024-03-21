KPPU Tegur Kenaikan Harga Tiket Pesawat, Ini Respons Bos Lion Air

Respons Bos Lion Air soal kenaikan harga tiket pesawat (Foto: Okezone)

RIAU – Bos Lion Air Group Rusdi Kirana angkat bicara terkait teguran dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang harga tiket pesawat yang meroket saat Mudik Lebaran.

Rudi mengaku, dirinya tidak mengetahui terkait kenaikan harga tiket tersebut. Bahkan, dirinya juga mendapat banyak pertanyaan yang sama dari awak media.

"Saya juga ga tau ya, kemarin juga saya ditanya sama wartawan soal KPPU itu katanya saya naikin harga," ucap Rusdi di kompleks Batam Aero Technic, Kepulauan Riau, Kamis (21/3/2024).

Rudi menjelaskan, jika harga tiket pesawat sudah diatur dalam sistem. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa menaikkan harga tiket dengan seenaknya.

"Harga itu sudah masuk dalam sistem, ga bisa dinaikin suka-suka kita. Karena kan kita 1 hari 1300 flight," ungkapnya.

Rudi juga mengaku, teguran dari KPPU tersebut baru dirinya terima belum lama ini.

"Saya ga ngikutin, makanya saya dengar baru kemarin. Saya baca beritanya semalem, katanya yang naikin Lion, tapi nanti kita cek itu," katanya.