Intip Perbandingan Gaji Pramugari Citilink, Sriwijaya Air, Lion Air hingga Batik Air

JAKARTA - Intip perbandingan gaji Pramugari Citilink, Sriwijaya Air, Lion Air hingga Batik Air menarik diketahui.

Adapun, pramugari setiap maskapai memang menjadi pekerjaan yang diidam-idamkan oleh banyak perempuan. Hal ini tidak lepas dari apa-apa saja keuntungan yang didapat apabila bekerja menjadi pramugari. Lantas berapa gajinya?

Berikut intip perbandingan Gaji Pramugari Citilink, Sriwijaya Air, Lion Air hingga Batik Air:

1. Citilink

Pramugari maskapai Citilink merupakan salah satu yang sejahtera. Diketahui, untuk pramugari junior di maskapai anak perusahaan Garuda Indonesia adalah Rp 4 juta. Sedangkan untuk gaji pramugari senior dapat mencapai Rp 6 juta perbulan.

Angka tersebut belum termasuk dengan uang terbang, uang kerajinan dan berbagai tunjangan lain. Jika ditotal, gaji pramugari Citilink dapat mencapai Rp 20 juta setiap bulannya.

2. Garuda Indonesia

Pramugari maskapai Garuda Indonesia dikenal dengan pelayanannya yang sangat ramah dan totalitas. Diketahui, gaji pramugari Garuda Indonesia terdiri dari gaji pokok, uang terbang, uang makan, uang saku, Uang lembur, uang tunjangan hari raya dan tunjangan lainnya.

Total, gaji yang diterima pramugari Garuda Indonesia dapat mencapai Rp 30 juta. Angka ini belum termasuk dengan beberapa bonus yang akan diterima para pramugari.