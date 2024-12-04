Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Percepat Transformasi Digital Sektor Maritim Indonesia

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |18:23 WIB
Ini Cara Percepat Transformasi Digital Sektor Maritim Indonesia
Ini Cara Percepat Transformasi Digital di Sektor Maritim (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia sebagai negara kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya berupa perairan memerlukan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan untuk terbangunnya konektivitas sektor maritim.

Salah satunya dengan mengembangkan Powerful and Integrated Management System in Ship (Pinisi), sistem manajemen kapal pintar yang terintegrasi dan bertujuan mendukung digitalisasi operasi kapal secara menyeluruh, memanfaatkan kapasitas Satelit Merah Putih 2, berteknologi High Throughout Satellite (HTS).

"Kami menyadari pentingnya solusi digital yang dapat diandalkan dalam sektor maritim. Pinisi hadir untuk memberikan data yang akurat, realtime, dan komprehensif bagi manajemen kapal. Kami percaya bahwa inovasi ini akan membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional kapal di seluruh wilayah perairan Indonesia," kata Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Pinisi diharapkan dapat mempercepat proses transformasi digital di sektor maritim, sekaligus memberikan dorongan besar bagi bisnis-bisnis yang bergerak di sektor ini.

Melalui satelit berkapasitas 32 Gbps tersebut, Pinisi digerakkan sebagai solusi dalam mengelola kawasan perairan dan menjawab kebutuhan pasar sektor maritim nasional serta memperkokoh posisi Indonesia di era ekonomi digital global. Pinisi memanfaatkan teknologi Internet of Thing (IoT) yang merupakan sistem manajemen kapal pintar untuk mendukung digitalisasi operasional kapal secara keseluruhan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
