HOME FINANCE HOT ISSUE

Transformasi Digital Jadi Kunci RI Percepat Pertumbuhan Ekonomi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |19:09 WIB
Transformasi Digital Jadi Kunci RI Percepat Pertumbuhan Ekonomi
Transformasi digital jadi kunci RI percepat pertumbuhan ekonomi (Foto: Telkomsel)
A
A
A

JAKARTA - Transformasi digital menjadi faktor penting yang diperlukan Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, transformasi digital akan mendorong RI mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi RI Todotua Pasaribu menyatakan, melalui kolaborasi lintas sektor sinergi antara inovasi teknologi dan kebijakan strategis dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.

"Seperti yang dilakukan Telkomsel di acara Jalin Nusa ini, kami percaya bahwa sinergi antara inovasi teknologi dan kebijakan strategis dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan mendukung perkembangan sektor B2B secara berkelanjutan,” paparnya dalam acara Jajaran Lintas Nusantara (Jalin Nusa) di Jakarta, dikutip Selasa (26/11/2024).

Dengan tema "Rayakan Jejak Perubahan", acara ini mempertemukan pemimpin bisnis dari berbagai sektor industri untuk merayakan kolaborasi dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia. Jalin Nusa bertujuan memperkuat sinergi dengan para pelanggan bisnis dan mitra strategis, mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap visi Indonesia Emas 2045.

"Melalui Jalin Nusa, Telkomsel mempertemukan pemimpin lintas sektor untuk merayakan kolaborasi dalam mempercepat transformasi digital Indonesia. Inisiatif ini mencerminkan semangat Five Bold Moves Telkom Group – dari penguatan infrastruktur digital hingga inovasi layanan berbasis AI – sebagai langkah nyata mendukung pelanggan bisnis dan mitra strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," ujar Direktur Group Business Development Telkom Indonesia Honesti Basyir.

