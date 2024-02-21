Raih Laba Rp691 Miliar, Ini Target Emiten Alat Berat (HEXA) di 2024

JAKARTA - PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) menargetkan bisnis di industri alat berat tetap moncer pada 2024, ditopang target pembangunan proyek infrastruktur yang dilakukan pemerintah.

Emiten alat berat ini sudah melewati berbagai tantangan dan perubahan kondisi bisnis di industri alat berat.

Selama 35 tahun ini, banyak hal terjadi seperti situasi tidak menentu akibat kondisi politik, perlambatan perekonomian global maupun dalam negeri, harga komoditas yang fluktuatif maupun pandemi Covid-19.

“Berbagai kondisi bisnis berhasil Hexindo lewati dengan komitmen untuk terus memberikan yang terbaik demi membangun kepercayaan dan kepuasaan pelanggan, pemegang saham maupun para pemangku kepentingan,” kata Direktur Operasional Hexindo Yasumasa Zaizen dalam keterbukaan informasi, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Berbagai upaya dilakukan Hexindo untuk memastikan bahwa kepuasan pelanggan adalah hal utama di antaranya diversifikasi produk dan layanan purnajual yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, kantor pelayanan di dekat lokasi kerja pelanggan serta peningkatan fasilitas pembayaran untuk memenangkan persaingan pasar.