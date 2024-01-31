Ini Tantangan Digitalisasi pada Industri Alat Berat

JAKARTA - PT Trakindo mengakui tidak mudah melakukan digitalisasi pada bisnis alat berat. Meski perkembangan teknologi yang terjadi saat ini berpotensi merombak industri, hingga mengubah berbagai aspek kehidupan manusia.

Penyedia solusi alat berat Caterpillar di Indonesia ini pun berupaya mencari solusi terbaik bagi industri agar bisa terus berkembang. Penyesuaian dibutuhkan agar bisnis bisa bertahan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Chief Administrator Officer Trakindo Yulia Yasmina menjelaskan, Trakindo turut andil dalam mencari solusi terbaik bagi industri agar terus berkembang di era disrupsi.

"Kami pun turut andil dalam mencari solusi terbaik bagi industri agar terus berkembang di era disrupsi," kata Yulia pada Bincang PERSpektif, Rabu (31/1/2024).

Sementara itu, COO & Co-founder Corporate Innovation Asia Consulting (CIAS) M. Taufik Mardian menjelaskan, transformasi digital memiliki peran yang sangat krusial bagi perusahaan di tengah era disrupsi teknologi untuk bersaing dan menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan

Riset dari Boston Consulting Group mengungkapkan bahwa 70% transformasi digital yang dilakukan oleh perusahaan tidak mencapai tujuannya, atau bisa dibilang gagal.