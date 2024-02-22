Advertisement
HOME FINANCE

BRIS Bisa Tembus Rp2.700, Terdorong Kinerja Fundamental yang Apik

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |11:48 WIB
BRIS Bisa Tembus Rp2.700, Terdorong Kinerja Fundamental yang Apik
Head of Investor Relation BSI Rizky Budinanda. (Foto: dok BSI)
A
A
A

JAKARTA — Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI diproyeksikan bisa menembus level harga Rp2.700 per lembar saham, seiring manajemen perseroan yang menjaga kinerja fundamental emiten bersandi BRIS itu tumbuh berkelanjutan.

Analis pasar modal dari BRI Danareksa Sekuritas Victor Stefano dalam risetnya yang dipublikasikan belum lama ini menjelaskan, proyeksi target harga Rp2.700 untuk saham BRIS karena mempertimbangkan pertumbuhan BSI ke depan. Hal itu ditopang oleh peran BSI sebagai bank syariah terbesar di Tanah Air.

Secara fundamental BSI memiliki pertumbuhan pembiayaan di atas rerata industri. Kemudian, pendanaan BSI berbiaya lebih murah. Perseroan pun mampu melakukan efisiensi biaya yang semakin baik.

“Dengan faktor tersebut kami memperkirakan pertumbuhan laba bersih per saham mencapai 15 persen per tahun untuk 2024-2025,” ucap Victor dalam risetnya.

Adapun saham BRIS menjadi one of the best performer stock secara year to date (YTD) karena tumbuh 42,53 persen hingga perdagangan Selasa (20/2). Pada hari yang sama, saham BRIS sempat menembus rekor level harga tertinggi baru yaitu Rp2.500.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
