Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Muamalat Targetkan Pembiayaan Multiguna Naik 125% pada 2024

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |13:11 WIB
Bank Muamalat Targetkan Pembiayaan Multiguna Naik 125% pada 2024
Bank Muamalat Targetkan Pembiayaan (Foto: Bank Muamalat)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menargetkan outstanding pembiayaan multiguna meningkat sekitar 125% secara year on year (yoy) pada 2024. Selain itu, kontribusi pembiayaan multiguna diharapkan dapat mencapai sekitar 20% dari total portofolio pembiayaan konsumer Bank Muamalat.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, sejak tahun lalu Bank Muamalat telah melakukan transformasi untuk menumbuhkan bisnis konsumer. Adapun pembiayaan multiguna akan menjadi salah satu kontributor utama.

“Untuk memastikan target tersebut tercapai kami telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya dengan menyiapkan fitur produk dan pricing yang kompetitif. Dengan strategi ini kami optimistis dapat menjadi salah satu pemain utama di produk Multiguna syariah,” ujarnya.

Dedy menjelaskan, pasca ditunjuknya Bank Muamalat sebagai Bank Penyalur Gaji (BPG) bagi ASN di lingkup instansi pemerintah, pionir bank syariah di Tanah Air ini turut mengincar penyaluran pembiayaan multiguna kepada abdi negara.

ASN yang memiliki rekening gaji di Bank Muamalat berkesempatan mendapatkan pembiayaan multiguna dengan pricing yang kompetitif. Selain ASN, segmen lain yang menjadi target adalah Badan Usaha Milik Negara, insitusi pendidikan, dan layanan kesehatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/320/3137643/bank_muamalat-kn5X_large.jpg
Bank Muamalat Jalankan 5 Maqashid Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/320/3130664/bank_muamalat-GoeH_large.jpg
Cara Bank Muamalat Fasilitasi Umrah Terjangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/278/3126737/bank_muamalat-yxjo_large.jpg
Laba Sebelum Pajak Bank Muamalat Naik 45% Jadi Rp20,4 Miliar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/320/3125639/bank_muamalat-u42R_large.jpg
Bank Muamalat Pastikan Kesiapan Uang Tunai di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/320/3122531/bank_muamalat-tFMe_large.jpg
Transaksi Ziswaf Muamalat DIN Naik 27,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120592/muamalat-3ySr_large.jpg
Cara Bank Muamalat Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement