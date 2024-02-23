Kenaikan Gaji PNS Dirapel dan Cair Maret 2024

JAKARTA - Kementerian Keuangan memastikan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2024 akan dirapel. Kenaikan gaji PNS 2024 akan dicairkan pada Maret.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, sudah mendapat informasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu karena memang sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya sudah cek di temen-temen (Ditjen) Perbendaharaan, kami mendapat informasi bahwa di bulan Maret (2024) nanti insya Allah gajinya sudah berdasarkan gaji yang baru (kenaikan gaji 8%), yang sudah ditetapkan Bapak Presiden, dengan demikian rapelnya juga sudah bisa dibayarkan di Maret nanti," jelas Isa dalam konferensi pers APBNKITA Edisi Februari 2024, Kamis (22/2/2024).

Sebelumnya, Presiden Jokowi menaikkan gaji PNS yang berlaku per 1 Januari 2024, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.