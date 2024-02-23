10 Negara Ini Penghasil Beras Terbesar di Dunia, Indonesia Urutan Berapa?

10 Negara Ini Penghasil Beras Terbesar di Dunia, Indonesia Urutan Berapa? (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - 10 negara ini penghasil beras terbesar di dunia, Indonesia urutan berapa? Beras merupakan salah satu makanan pokok yang paling penting bagi masyarakat di berbagai belahan dunia.

Produksi beras menjadi faktor vital dalam menjaga ketahanan pangan suatu negara dan memenuhi kebutuhan global. Mengutip dari situs Visual Capitalist, diperkirakan beras telah menyumbang lebih dari 20% kebutuhan kalori dunia

Berdasarkan data laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), tercatat produksi beras di dunia mencapai 512,96 juta metrik ton pada 2022/2023. Jumlah tersebut turun 0,03% dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 513,10 juta metrik ton.

Berikut ini Okezone telah merangkum 10 negara penghasil beras terbesar di dunia, berdasarkan data laporan USDA tahun 2023, pada Selasa (20/2/2024).

1. China

China merupakan negara terbesar yang memproduksi beras di dunia. Negeri Tirai Bambu ini menciptakan varietas padi hibrida pertama di dunia. Berdasarkan data Statistika pada 2023 China menghasilkan beras sebanyak 147,69 juta metrik ton.

2. India

Sama halnya dengan China, India merupakan salah satu negara yang memproduksi beras hingga 125,03 juta metrik ton per tahun 2023. Negara ini juga merupakan konsumen beras terbesar kedua sehingga dapat diperkirakan konsumsi setiap tahunnya mencapai 100 juta ton.

3. Bangladesh

Pada tahun lalu produksi beras tahunan Bangladesh mencapai 35,51 juta metrik ton. Beras yang dihasilkan oleh negara ini setengah dari PDB pertanian negara dan seperenam dari pendapatan nasional Bangladesh.

4. Indonesia

Berdasarkan data Statistik tahun 2023, produksi beras Indonesia mencapai 34,36 juta metrik ton. Sebagian besar produksi beras Indonesia berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera, sekitar 60%. Selain itu, produksi beras di Indonesia berasal dari dataran rendah maupun dataran tinggi di Indonesia.

5. Vietnam

Produksi beras negara ini pada tahun 2023 mencapai sebanyak 27,10 juta metrik ton. Sekitar 52% beras Vietnam berasal persawahan yang berada di kawasan delta Sungai Mekong. Sekitar 82% lahan yang terdapat di negara ini digunakan untuk menanam padi.

6. Thailand

Dikenal dengan varietas berasnya yang harus dan memiliki kualitas yang tinggi, Thailand memproduksi beras tahunannya mencapai 19,52 juta metrik ton pada 2023.