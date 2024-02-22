6 Beras Termahal di Dunia

JAKARTA - 6 beras termahal di Dunia. Beras memiliki harga yang mahal namun berkualitas.

Hal itu karena selain kandungan gizinya yang tinggi, ada pula proses produksinya yang panjang dan dibawah teknologi super canggih.

Sementara itu, Di Indonesia, harga beras sedang mengalami kenaikan yang cukup signifikan di berbagai daerah. Pasalnya harga beras premium per hari ini mencapai Rp14.400 per kilogramnya.

Kenaikan tersebut tentu mendapat banyak protes dari masyarakat dan membuat Bulog segera memastikan stok beras agar tetap aman.

6 beras termahal di Dunia. tidak hanya di Indonesia saja yang mengalami kenaikan harga beras, ternyata masih banyak beras di dunia ini yang harganya jauh lebih mahal sebagai berikut

1. Pinipig

Beras Pinipig berasal dari negara Filipina dikenal dengan nama Tropics Toasted Young Rice karena merupakan salah satu jenis nasi khas yang banyak ditemukan di daerah tropis.

Pembuatannya melibatkan pemanenan butiran beras pada tahap awal dan dipanggang untuk mendapatkan tekstur yang ringan dan renyah.

Proses tersebut tidak hanya meningkatkan rasa tetapi juga menciptakan aroma panggang yang pedas. Dijual dengan harga berkisar US$75,8 /kg atau setara dengan Rp1,12 juta per kilogram.

2. Kinmemai Premium

Beras Kinmei berasal dari negara Jepang dibuat dengan cermat dari lima varietas beras pemenang penghargaan pilihan yang bersumber dari berbagai wilayah di Jepang. Memiliki harga berkisar US$109/kg atau setara dengan Rp1,63 juta per kilogram.

3. Beras Thooyamalli Organik BSD

BSD Organics di produksi oleh perusahaan India yang sangat menekankan praktik pertanian organik dan berkelanjutan serta produksi barang-barang pertanian berkualitas tinggi.

Beras tersebut dijual dengan harga US$64/kg atau setara dengan Rp960.000 per kilogram.

4. Beras Mappillai Samba Organik BSD

Beras Mappillai Samba Organik BSD berasal dari negara India, juga dikenal sebagai beras merah, sebab varietas yang sangat dihormati dengan manfaat nutrisi dan karakteristik uniknya. Varietas padi ini terutama dibudidayakan di wilayah selatan India, khususnya di Tamil Nadu.

Beras Merah tersebut memiliki warna coklat kemerahan yang khas karena adanya pigmen alami pada lapisan dedak pada bulirnya. Dikenal dengan rasa pedas dan teksturnya yang sedikit kenyal. Dijual dengan harga sekitar US$60/kg atau setara dengan Rp900.000 per kilogram