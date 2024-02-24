Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Angin Kencang Rancaekek Jatinangor

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |17:03 WIB
Pegadaian Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Angin Kencang Rancaekek Jatinangor
Pegadaian salurkan bantuan untuk masyarakat terdampak angin kencang Rancaekek, Jatinangor. (Foto: dok Pegadaian)
JAKARTA - PT Pegadaian menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak angin kencang (puting beliung) yang melanda daerah Rancaekek, Kabupaten Bandung dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Jumat (23/02).

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Zulfan Adam mengatakan, secara sigap Pegadaian memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian untuk meringankan beban masyarakat terdampak angin kencang.

“Kami sangat prihatin atas kejadian angin kencang (puting beliung) yang melanda Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang beberapa hari lalu. Sebagai bentuk kepedulian, kami berkolaborasi dengan pihak terkait untuk bergerak cepat dalam memberikan bantuan agar dapat meringankan beban warga yang terdampak, sehingga bisa segera beraktivitas normal kembali," ungkap Zulfan.

Bantuan berupa kebutuhan pokok seperti paket sembako, pakaian untuk anak dan dewasa, selimut, hingga obat-obatan diserahkan secara langsung ke posko Penanganan Darurat Bencana, yang diterima langsung oleh Suska Kepala BPBD Kab. Bandung dan Sekretaris BPBD Kab. Bandung, Hendra Hidayat.

Zulfan berharap, bantuan ini dapat didistribusikan secara tepat dan dapat memberikan manfaat bagi warga terdampak bencana. Sebagai informasi, pasca angin kencang yang melanda wilayah Rancaekek dan Jatinangor layanan Pegadaian tetap berjalan normal, sehingga diharapkan dapat mendukung perekonomian warga agar segera berangsur pulih kembali.

“Pegadaian tetap melayani kebutuhan masyarakat sekitar Rancaekek dan juga Jatinangor, nasabah juga dapat memanfaatkan aplikasi Pegadaian Digital untuk melakukan transaksi berbagai layanan dan produk Pegadaian," ucapnya.

Sebelumnya, angin kencang (puting beliung) menerjang daerah Rancaekek, Kabupaten Bandung dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Rabu (21/02). Fenomena tersebut mengakibatkan ratusan rumah rusak akibat diterjang angin kencang.

(Agustina Wulandari )

