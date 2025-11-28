Advertisement
HOME FINANCE

SPBG Ngagel Jadi Ujung Tombak Layanan BBG untuk Masyarakat Surabaya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |15:30 WIB
SPBG Ngagel Jadi Ujung Tombak Layanan BBG untuk Masyarakat Surabaya
Fasilitas SPBG Ngagel milik PGN menjadi salah satu pusat layanan BBG di Surabaya. (Foto: dok PGN)
A
A
A

SURABAYA - Fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Ngagel milik PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menjadi salah satu pusat layanan bahan bakar gas (BBG) di Surabaya.

Melalui layanan beyond pipeline berupa Compressed Natural Gas (CNG), SPBG Ngagel menyediakan dua produk utama, yakni BBG GasKu untuk transportasi dan GasLink untuk kebutuhan ritel.

SPBG yang dioperasikan oleh anak usaha PGN, PT Gagas Energi Indonesia, ini memiliki kapasitas 4.000–4.500 Liter Setara Premium (LSP). Setiap harinya, sebanyak 400–450 kendaraan melakukan pengisian di SPBG Ngagel, mulai dari kendaraan pribadi hingga taksi konvensional dan taksi online.

Salah satu pengguna, Ahmad Yanto, mengaku merasakan manfaat setelah lima bulan memakai BBG untuk mobil pribadinya. Ia awalnya tertarik menggunakan BBG atas rekomendasi Ketua Komunitas Mobil Gas (Komagas) Surabaya Raya dan kini telah bergabung dalam komunitas tersebut.

“Manfaatnya sangat terasa karena lebih hemat dan kualitasnya bagus. Satu tabung BBG seharga Rp45.000 bisa dipakai menempuh jarak 100–120 km. Semoga pengisian BBG di Surabaya semakin banyak,” ujarnya.

Saat ini, harga GasKu dibanderol Rp4.500 per 1 LSP. Selain lebih ekonomis, penggunaan BBG juga menghasilkan emisi karbon 25–35 persen lebih rendah dibanding bahan bakar konvensional, sehingga lebih ramah lingkungan.

Sales Area Head Surabaya PGN Gagas, Dedy Adhariadi, mengatakan bahwa GasKu merupakan bagian dari layanan energi bersih yang dikembangkan PGN di wilayah SOR III. “Kami terus mengoptimalkan layanan di SPBG Ngagel agar pelanggan setia maupun pelanggan baru semakin nyaman selama menggunakan GasKu,” tuturnya.

(Agustina Wulandari )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
