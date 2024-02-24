Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Kartu Prakerja 2024, dari Cara Daftar hingga Insentif yang Bakal Diterima

Meliana Tesa , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |05:36 WIB
5 Fakta Kartu Prakerja 2024, dari Cara Daftar hingga Insentif yang Bakal Diterima
Daftar Kartu Prakerja 2024. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Kartu Prakerja menjadi program bantuan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Indonesia, baik dalam konteks keterampilan, pelatihan kembali, dan peningkatan keterampilan.

Memiliki akun Prakerja ada banyak keuntungannya, selain dapat bergabung di gelombang seleksi Prakerja, masyarakat juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan gratis yang dibuka untuk umum.

Berikut ini Okezone telah merangkum fakta-fakta kartu prakerja, dari cara daftar hingga insentif yang bakal diterima, ditulis pada Sabtu (24/2/2024).

1. Daftar Melalui Hp dengan Mudah

Buka situs resmi Prakerja, yaitu www.prakerja.go.id. Tidak lupa untuk mengisi data diri dan lain-lain sesuai petunjuk yang diberikan dengan benar. Setelah melengkapi semua data yang diminta, ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar dengan sebaik-baiknya.

2. Gelombang Pendaftaran Prakerja

Menurut akun Instagram resmi @prakerja.go.id, informasi lebih lanjut mengenai pembukaan gelombang bisa dilihat lewat dasbor akun Prakerja masing-masing atau melalui media sosial.

Sementara itu bagi yang belum memiliki akun Prakerja, dapat dibuat secara mandiri melalui website www.prakerja.go.id lalu klik “Gabung Gelombang” saat gelombang seleksi sudah dibuka kembali.

3. Bisa Ikut Pelatihan Prakerja 2 Kali

Melansir dari website kemnaker.go.id peserta dapat mengikuti pelatihan Prakerja dua kali dengan catatan sudah menyelesaikan pelatihan yang pertama dan sudah mengisi rating serta ulasan.

Selain itu, pelatihan yang diberikan memiliki biaya yang berbeda-beda, dan para peserta bebas memilih Pelatihan yang dibutuhkan.

