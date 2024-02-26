Harga Emas Hari Ini Turun Jadi Rp1.135.000/Gram

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang (Antam) mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Senin (26/2/2024). Harga emas terpantau turun Rp1.000 ke level Rp1.135.000 per gram setelah sebelumnya menguat signifikan.

Namun, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, stagnan di level Rp1.027.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp617.500. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.450.000, dan 10 gram Rp10.845.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp53.895.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp537.820.000 dan Rp1.075.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.