Sektor yang Paling Dilirik Investor Asing di IKN, Energi hingga Transportasi

JAKARTA – Sektor yang paling dilirik investor asing di IKN Nusantara. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Dhony Rahajoe mengatakan hingga saat ini sudah banyak investor asing yang mulai melirik proyek Ibu Kota Nusantara sebagai tempat berinvestasi.

Dhony menyebutkan, ketertarikan investor asing ke IKN ini utamanya untuk menggarap sektor energi, transportasi, hingga pengelolaan sumber daya air. Mengingat sektor-sektor tersebut juga merupakan kebutuhan pokok penduduk ibukota ke depannya.

"Kalau infrastruktur, air, sanitasi, weist management, listrik, energi sudah banyak (investor asing) berminat, nah yang energi sudah dikuasai renewable energi," ujar Dhony saat ditemui di Kampus Universitas Indonesia, Sabtu (24/2/2024).

Dhony mengaku, belakangan ada sebuah perusahaan asing yang berminat melakukan investasi untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di IKN. Meski demikian, peluang tersebut akan terlebih dahulu ditawarkan kepada pelaku usaha lokal untuk menggarapnya. Jika tidak ada yang berminat, barulah perusahaan yang masih enggan disebutkan namanya itu bakal masuk ke IKN.

"Terus ada juga ini mau datang minggu depan PLTA, tapi ini mau saya temui (pelaku usaha) yang lokal dulu," sambungnya.

Pada kesempatan tersebut Dhony mengungkapkan hingga saat ini setidaknya sudah ada 357 surat minat investasi atau LOI yang sudah masuk ke kantong Badan Otorita. Banyaknya LOI tersebut bukan hanya disampaikan oleh para pelaku usaha lokal, namun juga calon investor asing yang mulai melirik proyek IKN.