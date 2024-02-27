Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Investor MNC Sekuritas asal Yogyakarta Jadikan Saham BBRI sebagai Mahar Pernikahan

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |10:12 WIB
Investor MNC Sekuritas asal Yogyakarta Jadikan Saham BBRI sebagai Mahar Pernikahan
Investor MNC Sekuritas. (Foto: Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - MNC Sekuritas perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa mendukung nasabahnya untuk menjadikan investasi saham sebagai investasi masa depan.

Investor MNC Sekuritas Suprih Kuswantoro, meminang Amelia Puspa Tamara pada Sabtu (24/2/2024). Amelia dipinang oleh Suprih dengan mahar saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebanyak 20 lot atau 2.000 lembar. Saham tersebut dibeli melalui aplikasi MotionTrade yang merupakan aplikasi online trading saham unggulan dari MNC Sekuritas.

“Alasan saya memilih saham BBRI sebagai mahar karena merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Selain itu, BBRI merupakan salah satu saham blue chip dengan pergerakan saham yang cenderung stabil, sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai investasi jangka panjang. Selain itu, saham tersebut juga rutin membagikan dividen kepada investornya,” ujar Suprih, Selasa (27/2/2024).

Menanggapi mahar saham pasangan investor ini, Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen mengatakan bahwa finansial menjadi salah satu aspek yang penting untuk dikelola saat memasuki jenjang pernikahan dan membentuk keluarga baru.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/278/3186356/mnc_sekuritas-VTcB_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Acara Edukasi Reksa Dana di Universitas Pancasila Bersama Berdikari Manajemen Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/622/3186048/mnc_fest-x1FW_large.jpg
Promo Spesial HUT ke-36 MNC Group, Raih Cashback Reksa Dana 50% di Booth MNC Sekuritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184796/mnc_sekuritas-JmdY_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Edukasi Pasar Modal, Lo Kheng Hong Ingatkan Pesan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/622/3184576/mnc_sekuritas-gjZq_large.jpg
MNC Sekuritas Edukasi di SMK Pariwisata Metland, Dorong Generasi Muda Melek Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/278/3184150/motiontrade-oYNg_large.jpg
Jangan Ketinggalan! Promo Spesial Bulan Inklusi Keuangan dari Avrist AM di MotionTrade Berakhir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182860/mnc_sekuritas-MkmN_large.jpg
Cuan Halal Ala Mitra Ojol, Saksikan di IG Live MNC Sekuritas Sore Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement