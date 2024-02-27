Investor MNC Sekuritas asal Yogyakarta Jadikan Saham BBRI sebagai Mahar Pernikahan

Investor MNC Sekuritas Suprih Kuswantoro, meminang Amelia Puspa Tamara pada Sabtu (24/2/2024). Amelia dipinang oleh Suprih dengan mahar saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebanyak 20 lot atau 2.000 lembar. Saham tersebut dibeli melalui aplikasi MotionTrade yang merupakan aplikasi online trading saham unggulan dari MNC Sekuritas.

“Alasan saya memilih saham BBRI sebagai mahar karena merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Selain itu, BBRI merupakan salah satu saham blue chip dengan pergerakan saham yang cenderung stabil, sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai investasi jangka panjang. Selain itu, saham tersebut juga rutin membagikan dividen kepada investornya,” ujar Suprih, Selasa (27/2/2024).

Menanggapi mahar saham pasangan investor ini, Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen mengatakan bahwa finansial menjadi salah satu aspek yang penting untuk dikelola saat memasuki jenjang pernikahan dan membentuk keluarga baru.