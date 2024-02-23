Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Bisa Menguat Tembus 7.403

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |07:42 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Bisa Menguat Tembus 7.403
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya terkoreksi 0,13% ke 7.339 dan masih didominasi oleh volume penjualan, pergerakannya pun masih tertahan oleh resistance di 7.370.

MNC Sekuritas mengatakan, posisi IHSG akan rawan terkoreksi kembali ke rentang area terdekatnya di 7.200-7.302, dengan catatan IHSG belum mampu break resistance di 7.403.

"Kabar baiknya, apabila IHSG mampu break 7.403, maka IHSG berpeluang kembali menguat untuk menguji 7.420-7.500," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (23/2/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.197, 7.099 dan resistance 7.370, 7.403.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/278/3187835/ihsg_ditutup_menguat-C5Y2_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 8.640
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/278/3187749/ihsg_sesi_i-lmES_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,27 Persen ke Level 8.635
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/278/3187697/ihsg_menguat-DRw1_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.646, Saham UNTR-MAPI Puncaki Top Gainers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187485/ihsg_sesi_i-Tmal_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,21 Persen ke Level 8.635
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187444/ihsg-UzA2_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Cetak Rekor Baru, Sentuh Level 8.669
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187267/ihsg_sesi_i-Og0h_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.604
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement