Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Bisa Menguat Tembus 7.403

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya terkoreksi 0,13% ke 7.339 dan masih didominasi oleh volume penjualan, pergerakannya pun masih tertahan oleh resistance di 7.370.

MNC Sekuritas mengatakan, posisi IHSG akan rawan terkoreksi kembali ke rentang area terdekatnya di 7.200-7.302, dengan catatan IHSG belum mampu break resistance di 7.403.

"Kabar baiknya, apabila IHSG mampu break 7.403, maka IHSG berpeluang kembali menguat untuk menguji 7.420-7.500," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (23/2/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.197, 7.099 dan resistance 7.370, 7.403.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.