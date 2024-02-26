Riset MNC Sekuritas: IHSG Rawan Koreksi tapi Bisa Menguat

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa posisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji 7.202-7.234.

"Namun, apabila IHSG tertahan oleh support di 7.197. maka IHSG berpeluang menguat kembali untuk menguji resistance 7.370-7.403," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (26/2/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.197. 7.099 dan resistance 7.370, 7.403.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ERAA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 452-466

Target Price: 496, 520

Stoploss: below 436