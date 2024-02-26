JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa posisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji 7.202-7.234.
"Namun, apabila IHSG tertahan oleh support di 7.197. maka IHSG berpeluang menguat kembali untuk menguji resistance 7.370-7.403," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (26/2/2024).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.197. 7.099 dan resistance 7.370, 7.403.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
ERAA - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 452-466
Target Price: 496, 520
Stoploss: below 436