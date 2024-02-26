IHSG Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi Saham Berikut

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melemah terbatas pada area 7.250-7.270 pada perdagangan awal pekan. Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, IHSG selama sepekan ini diperkirakan fluktuatif di level 7.250-7.350.

BACA JUGA: IHSG Awal Pekan Berpotensi Melemah

Adapun, sentimen yang memengaruhi gerak indeks hari ini antara lain, rilis data New Home Sales Amerika Serikat (AS) periode Januari 2024 yang dijadwalkan hari ini. New Home Sales AS periode tersebut diproyeksikan akan meningkat dari yang sebelumnya sebesar 8% MoM di Desember 2023. Hal ini sejalan dengan rilis data Existing Home Sales yang mengalami peningkatan di Januari 2024 dan menjadi level tertinggi dalam lima bulan terakhir.

“Kondisi ini mengindikasikan perbaikan aktivitas ekonomi di AS, setelah sebelumnya indeks manufaktur mencatatkan kenaikan ke atas 51,” kata Valdy dalam risetnya, Senin (26/2/2024).

Sementara dari dalam negeri, penyaluran kredit tumbuh 11,5% year on year di Januari 2024. Data ini juga menjadi indikasi peningkatan aktivitas ekonomi di Indonesia di awal 2024 ini. Selanjutnya pasar mengantisipasi data inflasi di akhir pekan ini.