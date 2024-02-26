Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi Saham Berikut

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |08:15 WIB
IHSG Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi Saham Berikut
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melemah terbatas pada area 7.250-7.270 pada perdagangan awal pekan. Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, IHSG selama sepekan ini diperkirakan fluktuatif di level 7.250-7.350.

Adapun, sentimen yang memengaruhi gerak indeks hari ini antara lain, rilis data New Home Sales Amerika Serikat (AS) periode Januari 2024 yang dijadwalkan hari ini. New Home Sales AS periode tersebut diproyeksikan akan meningkat dari yang sebelumnya sebesar 8% MoM di Desember 2023. Hal ini sejalan dengan rilis data Existing Home Sales yang mengalami peningkatan di Januari 2024 dan menjadi level tertinggi dalam lima bulan terakhir.

“Kondisi ini mengindikasikan perbaikan aktivitas ekonomi di AS, setelah sebelumnya indeks manufaktur mencatatkan kenaikan ke atas 51,” kata Valdy dalam risetnya, Senin (26/2/2024).

Sementara dari dalam negeri, penyaluran kredit tumbuh 11,5% year on year di Januari 2024. Data ini juga menjadi indikasi peningkatan aktivitas ekonomi di Indonesia di awal 2024 ini. Selanjutnya pasar mengantisipasi data inflasi di akhir pekan ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/278/2977063/ihsg-sesi-i-menguat-tipis-0-03-ke-level-7-331-52xe0m6JC1.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis 0,03% ke Level 7.331
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/278/2976975/ihsg-dibuka-melemah-tipis-di-level-7-326-ucveikfUz6.jpg
IHSG Dibuka Melemah Tipis di Level 7.326
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/278/2976762/5-aksi-emiten-di-akhir-februari-2024-dari-rups-hermina-hingga-humpuss-C6I9MZUHAG.jpg
5 Aksi Emiten di Akhir Februari 2024, dari RUPS Hermina hingga Humpuss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/278/2976694/260-saham-hijau-ihsg-menguat-ke-level-7-328-nMovHsHCOy.jpeg
260 Saham Hijau, IHSG Menguat ke Level 7.328
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/278/2976536/ihsg-naik-ke-level-7-311-pada-sesi-i-GHRyaReYgv.jfif
IHSG Naik ke Level 7.311 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/278/2976137/9-agenda-korporasi-hari-ini-NEBb2zsUjF.jpg
9 Agenda Korporasi Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement