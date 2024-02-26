IHSG Awal Pekan Berpotensi Melemah

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal pekan berpotensi bergerak cenderung melemah pada sepanjang perdagangan. IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.275 – 7.396.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya, IHSG mulai menyentuh area 7275, walaupun masih bertahan di atas MA20 namun sudah perlu kewaspadaan patah tren.

"Pergerakan IHSG sudah mulai melemah di bawah 7300 dan sempat menyentuh 7275 pada perdagangan hari Jumat pekan lalu. Dengan penutupan perdagangan pada 7295, memang belum patah tren," tulis William dalam analisisnya, Senin (26/2/2024).

Namun, lanjut William, percobaan menghampiri support 7275 sudah terjadi berarti tekanan jual membesar sehingga peluang IHSG melemah menjadi lebih besar.

"Investor asing mencatatkan net sell di atas 1T, semakin membesar, menjadi sentimen negatif tambahan untuk pergerakan IHSG. Diperkirakan level 7275 akan teruji kembali pada awal pekan ini," katanya.

Secara analisis teknikal, Indikator MACD mendekati pembentukan dead cross, mempertegas arah pelemahan IHSG.

Sedangkan untuk sentimen, belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan saat ini.