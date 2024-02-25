5 Fakta IHSG Sepekan Melemah 0,55%, ke Level 7.295

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan turun menjadi 0,55% ke Level 7.295. Data tersebut merupakan akumulasi data perdagangan pada periode 19 sampai dengan 23 Februari 2024.

Berdasarkan data perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG pekan ini ditutup menguat sebesar 0,55% menjadi berada pada posisi 7.295 dari 7.335 pada penutupan pekan lalu.

BACA JUGA: Daftar Saham Top Losers pada Minggu Ini

Dikutip Okezone, Minggu (25/2/2024) berikut fakta-fakta mengenai IHSG sepekan.

BACA JUGA: Saham BUMI Masuk Indeks MSCI

1. Rata-Rata Nilai Transaksi Harian Bursa

Penurunan terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian saham selama sepekan sebesar 26,56% menjadi Rp10,15 triliun dari Rp13,82 triliun pada sepekan yang lalu.