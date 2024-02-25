Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

5 Fakta IHSG Sepekan Melemah 0,55%, ke Level 7.295

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |05:03 WIB
5 Fakta IHSG Sepekan Melemah 0,55%, ke Level 7.295
Fakta IHSG Sepekan (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan turun menjadi 0,55% ke Level 7.295. Data tersebut merupakan akumulasi data perdagangan pada periode 19 sampai dengan 23 Februari 2024.

Berdasarkan data perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG pekan ini ditutup menguat sebesar 0,55% menjadi berada pada posisi 7.295 dari 7.335 pada penutupan pekan lalu.

Dikutip Okezone, Minggu (25/2/2024) berikut fakta-fakta mengenai IHSG sepekan.

1. Rata-Rata Nilai Transaksi Harian Bursa

Penurunan terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian saham selama sepekan sebesar 26,56% menjadi Rp10,15 triliun dari Rp13,82 triliun pada sepekan yang lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187552/laba_hm_sampoerna-2GNQ_large.jpg
Emiten HMSP Raup Laba Bersih Rp4,5 Triliun pada 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/278/3185175/saham_top_losers-CI1s_large.jpeg
Deretan Saham Terlemah di Pekan Ini, PURI hingga PJHB Turun Paling Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/278/3185170/saham_top_gainers-EpCF_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 95,43 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184727/saham-W7UF_large.jpg
Boy Thohir Borong Saham TRIM, Tambah 3,1 Juta Lembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182898/ihsg_ditutup_melemah-m6Ac_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah di Level 8.366
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181149/laba_emiten_emas-pNO3_large.jpg
Emiten Emas (ARCI) Raup Laba Bersih Rp1,17 Triliun pada Kuartal III-2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement