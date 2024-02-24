Saham BUMI Masuk Indeks MSCI

JAKARTA - Saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) masuk ke dalam indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) Small Cap dalam review per Februari 2024.

Indeks MSCI merupakan salah satu indeks acuan yang dipertimbangkan oleh investor asing yang akan berinvestasi di pasar saham Indonesia.

Terdapat dua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang masuk ke dalam indeks MSCI, yaitu emiten batubara Group Bakrie BUMI dan emiten minimarket PT Midi Utama Indonesia (MIDI).

Sementara emiten batu bara PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) tidak dapat bertahan dan keluar dari indeks tersebut.

Berdasarkan data BEI, per Selasa 13 Februari 2024, saham emiten BUMI naik 4,65% ke Rp90 per saham. Nilai transaksi tercatat Rp39,75 miliar dengan volume saham yang diperdagangkan mencapai 441,20 juta saham.