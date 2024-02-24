Daftar Saham Top Losers pada Minggu Ini

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat sepanjang periode 19 sampai dengan 23 Februari 2024 mengalami perubahan sebesar 0,55%, ditutup berada pada posisi 7.295,095 dari 7.335,545 pada penutupan pekan lalu.

Sejalan dengan IHSG, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 10 saham yang mengalami koreksi cukup signifikan sepanjang jalannya bursa sepekan terakhir.

Selama lima hari perdagangan, indeks sektoral yang melemah yakni sektor barang baku 0,23%, konsumer non siklikal 0,21%, keuangan 0,68%, properti & real estate 0,01%, teknologi 1,43%. Sementara yang menguat ada sektor energi 0,31%, industri 0,18%, konsumer siklikal 1,33%, kesehatan 1,02%, infrastruktur 2,54%, transportasi & logistik 0,73%.

Bedasarkan data BEI, Sabtu (24/2/2024), PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK) menduduki peringkat pertama dengan pelemahan sebesar 36,08% di level Rp101 dari penutupan pekan lalu di Rp158.

Menyusul BAIK, inilah barisan 9 saham top losers sepekan: