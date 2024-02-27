Pendaftaran CPNS 2024 Dibuka! Ini Jadwalnya

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengumumkan bahwa pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) 2024 akan dibuka pada April.

Keputusan untuk membuka pendaftaran CPNS lebih cepat tersebut merupakan langkah yang signifikan, mengingat biasanya proses pendaftaran baru dimulai pada bulan September.

Meski begitu, Azwar mengatakan pembukaan bisa dilaksanakan tergantung dengan kesiapan verifikasi formasi dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

“Ini masalahnya kemarin ada beberapa Kementerian Lembaga yang belum menuntaskan. Targetnya sih Maret.”katanya.

Azwar mengatakan target verifikasi formasi akan selesai pada bulan Maret mendatang. Selain itu, akan tergantung juga dengan verifikasi untuk calon-calon yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Jadi memang nanti punya kualifikasi bagus, kemudian memang tenaga kerja yang diperlukan untuk di IKN kita khawatir yang diusulkan masih tenaga-tenaga teknis yang tidak terkait langsung dengan peningkatan produktivitas kinerja beredukasi di IKN,” ujar Azwar.