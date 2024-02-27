Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Jangan Jadi Dosen, Ternyata Cuma Segini Gaji Dosen di RI

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |10:25 WIB
Viral Jangan Jadi Dosen, Ternyata Cuma Segini Gaji Dosen di RI
JAKARTA - Sejumlah dosen mengungkapkan gaji mereka yang masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR) di media sosial, disertai dengan tagar #JanganJadiDosen.

Pengamat pendidikan menyebut gaji dosen rendah dapat berdampak buruk pada kualitas pendidikan di perguruan tinggi.

Ikhwan, seorang dosen dari sebuah perguruan tinggi negeri satuan kerja, mengatakan bahwa ia dan beberapa dosen membagikan tangkapan layar slip gaji mereka pada platform media sosial X agar dapat menyadarkan publik pada kondisi pelik tersebut.

Sebab, banyak rekannya akhirnya meninggalkan profesi dosen karena gaji kurang layak memaksa mereka untuk mengambil pekerjaan sampingan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup.

“Bisa dibilang berat betul. Akhirnya saya harus invest dengan karier saya. Karena kalau karier harus lengkap, dosen tidak bisa hanya mengajar saja tanpa riset dan pengabdian. Itu juga tidak akan naik gajinya,“ ujar Ikhwan dikutip BBC Indonesia pada Selasa (27/2/2024).

Sejumlah dosen lain pun ikut membagikan slip gaji mereka dengan tagar #JanganJadiDosen yang sudah digunakan lebih dari 7.000 kali. Bahkan, seorang dosen dari universitas swasta hanya menerima Rp1,2 juta setelah potongan.

1 2
