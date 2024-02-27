Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

6.000 PNS Pindah ke IKN Paling Lambat Sebelum Oktober 2024

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |06:08 WIB
6.000 PNS Pindah ke IKN Paling Lambat Sebelum Oktober 2024
6.000 PNS Pindah ke IKN. (Foto: Okezone.com/PUPR)
JAKARTA - Pemerintah akan segera melakukan pemindahan 6.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim). Pemindahan tersebut akan dimulai pada Juli 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pemindahan ini selambatnya akan selesai sebelum Oktober.

“Jadi begini, rencananya itu kan Juli. Kemudian atas arahan dari Mensesneg yang terbaru koordinasi dengan Kemenpan RB Insya Allah nanti sebelum Oktober,” kata Azwar di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Azwar menjelaskan bahwa pemindahan ASN ke IKN akan disesuaikan dengan fasilitas yang sudah tersedia. Hal ini sebab pada bulan Agustus masih akan digunakan untuk upacara Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024.

