HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahaya! Jokowi: Jangan Sampai Gagal Panen

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |11:19 WIB
Bahaya! Jokowi: Jangan Sampai Gagal Panen
Presiden Jokowi bicara soal gagal panen (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran mengantisipasi agar gagal panen tanaman padi di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Demak, Jawa Tengah, tidak mengurangi produksi dalam jumlah besar.

“Yang paling penting jangan sampai itu (gagal panen) mengurangi dalam jumlah besar produksi kita setiap tahunnya,” ujar Presiden usai meresmikan Pabrik Amonium Nitrat dikutip Antara, Kamis (29/2/2024).

Demikian disampaikan Presiden Widodo saat menjawab pertanyaan wartawan soal gagal panen tanaman padi di Demak, Jawa Tengah, akibat banjir yang disebabkan jebolnya tanggul di wilayah tersebut.

Kepala Negara mengatakan gagal panen pasti terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia setiap tahun, yang disebabkan sejumlah faktor.

“Ya setiap tahun itu pasti ada gagal panen, karena banjir, karena musim panas yang panjang, ada juga karena hama,” ujar Presiden.

Halaman:
1 2
