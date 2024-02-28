Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmikan Terminal Samarinda Seberang, Jokowi: Dulu Kumuh Sekali Banyak Preman

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |18:31 WIB
Resmikan Terminal Samarinda Seberang, Jokowi: Dulu Kumuh Sekali Banyak Preman
Peresmian Terminal Samarinda Seberang. (Foto :Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Terminal Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada hari ini.

"Dan dengan mengucap bismillahirahmanirrahim pada sore hari ini saya resmikan Terminal Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi, Rabu (28/2/2024).

Jokowi mengaku senang melihat pembangunan Terminal Samarinda Seberang telah rampung dilakukan. Dirinya mendapatkan informasi bahwa dulunya terminal tersebut dinilai kumuh oleh masyarakat.

"Tadi pak Wali nyampaikan dulunya ini kumuh sekali, di mana-mana terminal mesti kumuh kotor tidak tertata banyak premannya. Itu sudah di mana mana. Oleh sebab itu harus dibalik sekarang, saya lihat saya senang terminalnya bersih, terminalnya rapi, tertata," kata Jokowi.

Jokowi berharap dengan diperbaharui wajah terminal-terminal di seluruh daerah di Indonesia, masyarakat dapat berbondong-bondong mulai menggunakan transportasi umum.

"Dari sini akan bisa ke Balikpapan, dari sini bisa ke Banjarmasin, saya kira akan sangat baik kalau menggunakan transportasi umum dan tidak menggunakan transportasi pribadi. ini untuk sekali lagi mengurangi kemacetan di semua kota yang kita miliki," ungkapnya.

