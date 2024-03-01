7 Kesalahan dan Penyebab Gagal Daftar Program Kartu Prakerja

JAKARTA - Ini 7 kesalahan dan penyebab gagal daftar program kartu Prakerja. Proses pendaftaran program kartu Prakerja perlu diperhatikan. Pasalnya, banyak sekali calon pendaftar yang gagal karena kesalahan pada proses tersebut.

Ini 7 kesalahan dan penyebab gagal daftar program kartu Prakerja.

1. Meremehkan Tes SKD

Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) merupakan tes yang cukup penting dalam pendaftaran program Prakerja. Pasalnya, hasil atau score dari tes ini akan menjadi penentu utama kelolosan.

Namun, tak jarang ada pendaftar yang meremehkan tes ini. Maka dari itu, usahakanlah yang terbaik dari setiap proses seleksi untuk dapat lolos program Prakerja.

2. Terjadi Kesalahan pada Status Pekerjaan

Dalam memilih status pekerjaan, pastikan untuk memilih yang benar dan sesuai dengan kriteria yang ada. Jangan memilih status pekerjaan lain yang tidak sesuai dengan pekerjaan pendaftar.

Perlu diketahui, jika terdapat kesalahan pada status pekerjaan, tidak dapat diubah atau diperbaiki lagi. Hal itulah yang terkadang menjadi penyebab gagal lolos bagi pendaftar.

3. Email Tidak Aktif

Saat menginput data, pastikan semua hal yang diminta benar dan sesuai dengan data yang ada. Hal ini penting, terutama dalam menginput nama email.

Jika email yang dimasukkan tidak aktif, hal tersebut dapat menghambat akun Prakerja untuk terverifikasi. Alamat email hanya dapat diganti sekali setelah lolos seleksi.