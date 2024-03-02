Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jaga Stabilitas Harga Beras, Satgas Pangan Harus Diperkuat

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |17:39 WIB
Jaga Stabilitas Harga Beras, Satgas Pangan Harus Diperkuat
Jaga stabilitas harga beras, peran satgas pangan diperkuat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Peran Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri harus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga beras. Harga beras yang sempat mahal kini mulai menurun seirimg dengan bertambahnya pasokan dan panen raya.

Berdasarkan data Bulog, saat ini harga mulai stabil dan normal kembali karena pasokan beras di Pasar Induk Johar Karawang mulai masuk dari Jawa Tengah yang mulai panen raya.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo mengatakan, Satgas Pangan sangat dibutuhkan dalam menjaga dalam melakukan pengawasan komoditas pangan, sehingga tercipta stabilitas harga.

"Pengawasan terhadap pangan, seperti distribusi pangan itu harus diawasi oleh negara. Di situ peran satgas pangan. Sekarang ini sudah masuk masa panen, saya minta kepada pemerintah harus ketat mengawasi. Satgas sangat dubutuhkan," katanya, Sabtu (2/3/2024).

Menurutnya, Satgas Pangan perlu memiliki kewenangan mendapat dukungan dari pemerintah dalam melakukan operasi atau penelusuran terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan komoditas pangan strategis untuk kepentingan tertentu.

Firman menambahkan, masuknya beras impor yang bersamaan dengan panen raya juga perlu dikelola dengan baik sehingga distribusi harus diprioritaskan pada daerah yang belum mengalami panen raya.

Halaman:
1 2
