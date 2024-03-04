Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Realisasi Investasi Banten Melesat hingga Rp103 Triliun Sepanjang 2023

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |20:46 WIB
Realisasi Investasi Banten Melesat hingga Rp103 Triliun Sepanjang 2023
Realisasi investasi Banten melesat sepanjang 2023. (Foto: dok Pemprov Banten)
A
A
A

BANTEN - Realisasi investasi di Banten semakin mengukir tren positif secara signifikan pada 2023. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Investasi/BKPM RI, realisasi investasi di Provinsi Banten selama 2023 mencapai Rp103,85 triliun.

Adapun jumlah itu terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp37,97 triliun (36,5 persen) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp65,88 triliun (63,3 persen).

Realisasi tersebut naik 29,46 persen secara tahunan dibandingkan realisasi pada 2022 yang mencapai sebesar Rp80,22 triliun. Bahkan, angka itu melesat melebihi target daerah 173 persen maupun target nasional sekitar 125,27 persen.

Capaian ini menempati Banten berada di posisi kelima sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi pada 2023, di bawah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah.

Hasil ini melampaui target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada 2023 menargetkan investasi yang masuk sebesar Rp60 triliun, sedangkan Pemerintah Pusat memberikan target investasi sebesar Rp82,97 triliun.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3190062//raperda_ktr-yhzi_large.jpg
Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta Bakal Ancam UMKM dan Pelaku Event
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3189991//ilustrasi_foto_membuat_invoice_digital-KFpX_large.jpg
Ini Solusi Tantangan Akhir Tahun untuk Penagihan dan Pembayaran Digital, Lebih Fleksibel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3189984//dany_amrul_ichdan-RCpZ_large.jpeg
Bedah Buku Indonesia Naik Kelas, Hilirisasi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3189920//gubsu_bobby_nasution_lepas_sambut_pangdam_ibb-bzuj_large.jpg
Gubsu Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam I/BB, Sumut Solid Atasi Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189849//ilustrasi_mutasi_kendaraan-ZiFz_large.jpg
Pindah Domisili Kendaraan? Ini Cara Mutasi dan Keringanan Pajaknya di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189764//sukses_berkarya_sebelum_30-mxoG_large.jpg
Sukses di Usia Muda, Ini Cerita Para Wirausaha di Shopee Dukung Pertumbuhan Ekonomi Digital
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement