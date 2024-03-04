Realisasi Investasi Banten Melesat hingga Rp103 Triliun Sepanjang 2023

BANTEN - Realisasi investasi di Banten semakin mengukir tren positif secara signifikan pada 2023. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Investasi/BKPM RI, realisasi investasi di Provinsi Banten selama 2023 mencapai Rp103,85 triliun.

Adapun jumlah itu terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp37,97 triliun (36,5 persen) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp65,88 triliun (63,3 persen).

Realisasi tersebut naik 29,46 persen secara tahunan dibandingkan realisasi pada 2022 yang mencapai sebesar Rp80,22 triliun. Bahkan, angka itu melesat melebihi target daerah 173 persen maupun target nasional sekitar 125,27 persen.

Capaian ini menempati Banten berada di posisi kelima sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi pada 2023, di bawah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah.

Hasil ini melampaui target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada 2023 menargetkan investasi yang masuk sebesar Rp60 triliun, sedangkan Pemerintah Pusat memberikan target investasi sebesar Rp82,97 triliun.