Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris Subholding Pelindo, Ini Susunan Terbarunya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |08:29 WIB
Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris Subholding Pelindo, Ini Susunan Terbarunya
Erick Thohir rombak susunan direksi dan komisaris subholding Pelindo (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir merombak direksi dan komisaris subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Perubahan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Jumat (1/3/2024)

Direktur SDM dan Umum Pelindo, Ihsanuddin Usman, mengatakan perombakan Dewan Komisaris dan Direksi subholding berdasarkan juga arahan Menteri BUMN Erick Thohir.

Selain itu, untuk melakukan penyegaran dan mempercepat pencapaian target perusahaan, serta memberikan layanan kepada stakeholders, sehingga Pelindo Group dapat menjalankan amanah yang diberikan pasca merger.

“Sesuai dengan arahan Menteri BUMN, kami melakukan perubahan pengurus subholding Pelindo. Proses perubahan ini kami lakukan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang berlaku,” ujar Ihsanuddin Usman melalui keterangan pers, Senin (4/3/2024).

Berikut adalah jajaran Dewan Komisaris Subholding terbaru:

Dewan Komisaris Subholding PT Pelindo Multi Terminal

1. Darwanto : Komisaris Utama dan Komisaris Independen

2. Arman Depari : Komisaris

3. Ahmad Perwira Mulia Tarigan : Komisaris

4. Thanon Aria Dewangga : Komisaris

5. Herbet Timbo Parluhutan Siahaan : Komisaris Independen

6. Nicodemus Sitanggang : Komisaris

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement