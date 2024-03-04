Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris Subholding Pelindo, Ini Susunan Terbarunya

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir merombak direksi dan komisaris subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Perubahan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Jumat (1/3/2024)

Direktur SDM dan Umum Pelindo, Ihsanuddin Usman, mengatakan perombakan Dewan Komisaris dan Direksi subholding berdasarkan juga arahan Menteri BUMN Erick Thohir.

Selain itu, untuk melakukan penyegaran dan mempercepat pencapaian target perusahaan, serta memberikan layanan kepada stakeholders, sehingga Pelindo Group dapat menjalankan amanah yang diberikan pasca merger.

“Sesuai dengan arahan Menteri BUMN, kami melakukan perubahan pengurus subholding Pelindo. Proses perubahan ini kami lakukan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang berlaku,” ujar Ihsanuddin Usman melalui keterangan pers, Senin (4/3/2024).

Berikut adalah jajaran Dewan Komisaris Subholding terbaru:

Dewan Komisaris Subholding PT Pelindo Multi Terminal

1. Darwanto : Komisaris Utama dan Komisaris Independen

2. Arman Depari : Komisaris

3. Ahmad Perwira Mulia Tarigan : Komisaris

4. Thanon Aria Dewangga : Komisaris

5. Herbet Timbo Parluhutan Siahaan : Komisaris Independen

6. Nicodemus Sitanggang : Komisaris