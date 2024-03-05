6 Sekuritas Jadi Pilot Project Single Stock Futures

JAKARTA - 6 perusahaan sekuritas siap berpartisipasi dalam perdagangan awal produk Single Stock Futures (SSF) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kendati tidak dirinci nama, masih terdapat 1 anggota bursa (AB) yang bersedia menjadi penyedia likuiditas atau liquidity provider.

“Saat ini kesiapan dari anggota bursa sudah terdapat 16 AB menyatakan minat, dan 6 AB telah siap untuk piloting, 1 AB bersedia jadi liquidity provider,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon dan Anggota Dewan Komisioner OJK, Inarno Djajadi, Selasa (5/3/2024).

Saat ini proses penerbitan, terang Inarno, masih menunggu sejumlah mekanisme pendukung, khususnya integrasi peraturan dari PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) untuk mengakomodir proses bisnis produk derivatif tersebut.

BACA JUGA: 5 Fakta IHSG hingga Volume Transaksi Harian BEI Turun di Minggu Ini

Efisiensi pembukaan rekening melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) juga menjadi inovasi regulator, dari yang menggunakan rekening bank menjadi sub-rekening efek nasabah.