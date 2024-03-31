5 Fakta IHSG Sepekan Anjlok 0,83% ke Level 7.288

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan turun menjadi 0,83% ke Level 7.288. Data tersebut merupakan akumulasi data perdagangan pada periode 25 sampai dengan 28 Maret 2024.

Berdasarkan data perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG pekan ini ditutup menurun sebesar 0,83% menjadi berada pada posisi 7.288,813 dari 7.350,152 pada penutupan pekan lalu.

Dikutip Okezone, Minggu (31/3/2024) berikut fakta-fakta mengenai IHSG sepekan.

1. Rata-Rata Nilai Transaksi Harian Bursa

Peningkatan dalam sepekan terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian saham, yaitu sebesar 10,88% menjadi Rp11,27 triliun dari Rp10,17 triliun pada sepekan yang lalu.

2. Kapitalisasi Pasar Bursa

Namun, kapitalisasi pasar mengalami penurunan tipis sebesar 0,48% menjadi Rp11.692 dari Rp11.748 triliun pada sepekan sebelumnya.

3. Rata-Rata Frekuensi Transaksi Harian Bursa

Penurunan juga terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian saham sebesar 10,53% menjadi 1,020 ribu kali transaksi dari 1,139 ribu kali transaksi pada pekan lalu.