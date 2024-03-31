Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

5 Fakta IHSG Sepekan Anjlok 0,83% ke Level 7.288

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |06:01 WIB
5 Fakta IHSG Sepekan Anjlok 0,83% ke Level 7.288
IHSG sepekan melemah (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan turun menjadi 0,83% ke Level 7.288. Data tersebut merupakan akumulasi data perdagangan pada periode 25 sampai dengan 28 Maret 2024.

Berdasarkan data perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG pekan ini ditutup menurun sebesar 0,83% menjadi berada pada posisi 7.288,813 dari 7.350,152 pada penutupan pekan lalu.

Dikutip Okezone, Minggu (31/3/2024) berikut fakta-fakta mengenai IHSG sepekan.

1. Rata-Rata Nilai Transaksi Harian Bursa

Peningkatan dalam sepekan terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian saham, yaitu sebesar 10,88% menjadi Rp11,27 triliun dari Rp10,17 triliun pada sepekan yang lalu.

2. Kapitalisasi Pasar Bursa

Namun, kapitalisasi pasar mengalami penurunan tipis sebesar 0,48% menjadi Rp11.692 dari Rp11.748 triliun pada sepekan sebelumnya.

3. Rata-Rata Frekuensi Transaksi Harian Bursa

Penurunan juga terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian saham sebesar 10,53% menjadi 1,020 ribu kali transaksi dari 1,139 ribu kali transaksi pada pekan lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/278/2990581/ihsg-diprediksi-balik-menguat-di-pekan-depan-berikut-analisanya-ARmScj1JX4.jpg
IHSG Diprediksi Balik Menguat di Pekan Depan, Berikut Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990324/naik-213-barito-pacific-brpt-raup-laba-usd100-juta-Zbwlv7mcXZ.jpg
Naik 213%, Barito Pacific (BRPT) Raup Laba USD100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990252/jasa-armada-ipcm-kantongi-laba-rp157-6-miliar-di-2024-Q4bULBB57b.jpg
Jasa Armada (IPCM) Kantongi Laba Rp157,6 Miliar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990170/ihsg-berpotensi-rebound-ke-level-7-300-di-awal-april-2024-y2Rj8nuNc5.jpg
IHSG Berpotensi Rebound ke Level 7.300 di Awal April 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/278/2989748/ihsg-sepekan-merosot-0-83-ke-level-7-288-eKBFmIsNc7.jpg
IHSG Sepekan Merosot 0,83% ke Level 7.288
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/278/2989347/ihsg-dibuka-melemah-ke-level-7-389-LnzJd6IOmx.jpeg
IHSG Dibuka Melemah ke Level 7.389
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement