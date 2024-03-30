Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Naik 213%, Barito Pacific (BRPT) Raup Laba USD100 Juta

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |17:18 WIB
Naik 213%, Barito Pacific (BRPT) Raup Laba USD100 Juta
Laba Barito Pacific alami kenaikan sepanjang 2023 (Foto: Shutterstock)
A
A
A

 

JAKARTA - PT Barito Pacific Tbk (BRPT) membukukan laba bersih konsolidasi setelah pajak sebesar USD100 juta sepanjang 2023. Laba BRPT naik 213% dari pencapaian di 2022 senilai USD32 juta.

Direktur Utama BRPT Agus Pangestu mengatakan, tahun 2023 menandai tonggak sejarah baru bagi Barito Pacific, dimana perseroan terus melakukan penciptaan nilai tambah melalui diversifikasi usaha dan ekspansi hilir.

"Meskipun terjadi ketidak-seimbangan pada pasokan dan permintaan sektor petrokimia global, kami berhasil memitigasi kerugian dan mempertahankan keunggulan operasional sepanjang tahun 2023," kata Agus, Sabtu (30/3/2024).

Dia menjelaskan, ketika petrokimia global terjadi penuh tantangan, anak usaha perseroan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) telah mengambil langkah-langkah transformasional yang akan memperkuat ketahanannya di tahun-tahun mendatang, terutama melalui portofolio infrastruktur dan pengembangan Pabrik hilir Klor-Alkali.

Selain itu, pasca IPO PT Barito Renewable Tbk (BREN) yang meraih pendanaan USD200 juta, maka memantapkan langkah perseroan dalam memperluas portofolio energi terbarukan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/278/2990581/ihsg-diprediksi-balik-menguat-di-pekan-depan-berikut-analisanya-ARmScj1JX4.jpg
IHSG Diprediksi Balik Menguat di Pekan Depan, Berikut Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990192/5-fakta-ihsg-sepekan-anjlok-0-83-ke-level-7-288-9SC3SE0u4e.jpg
5 Fakta IHSG Sepekan Anjlok 0,83% ke Level 7.288
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990252/jasa-armada-ipcm-kantongi-laba-rp157-6-miliar-di-2024-Q4bULBB57b.jpg
Jasa Armada (IPCM) Kantongi Laba Rp157,6 Miliar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990170/ihsg-berpotensi-rebound-ke-level-7-300-di-awal-april-2024-y2Rj8nuNc5.jpg
IHSG Berpotensi Rebound ke Level 7.300 di Awal April 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/278/2989748/ihsg-sepekan-merosot-0-83-ke-level-7-288-eKBFmIsNc7.jpg
IHSG Sepekan Merosot 0,83% ke Level 7.288
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/278/2989347/ihsg-dibuka-melemah-ke-level-7-389-LnzJd6IOmx.jpeg
IHSG Dibuka Melemah ke Level 7.389
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement