HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Merosot 0,83% ke Level 7.288

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |07:20 WIB
IHSG Sepekan Merosot 0,83% ke Level 7.288
IHSG Sepekan Merosot. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dipekan ini menurun. Hal tersebut tercatat selama 4 hari perdagangan pada 25-28 Maret 2024.

Mengutip data perdagangan BEI, Jumat (29/3/2024), IHSG terkoreksi 0,83% berada pada posisi 7.288,813 dari 7.350,152 pada penutupan pekan lalu.

Rata-rata nilai transaksi harian saham tumbuh 10,88% menjadi Rp11,27 triliun dari Rp10,17 triliun pada sepekan yang lalu. Ini merupakan peningkatan terbesar dari data perdagangan bursa pekan ini.

Sementara itu, rata-rata frekuensi transaksi harian saham turun 10,53% menjadi 1,020 ribu kali transaksi dari 1,139 ribu kali transaksi pada sepekan lalu.

Penurunan lain juga dialami volume transaksi harian saham sebesar 10,10% selama sepekan, menjadi 14,83 miliar lembar saham dari 16,50 miliar lembar saham pada sepekan lalu.

