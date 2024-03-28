Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah ke 7.288 Sambut Libur Panjang

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |16:38 WIB
IHSG Ditutup Melemah ke 7.288 Sambut Libur Panjang
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 21,27 poin atau 0,29% ke level 7.288 pada sesi terakhir perdagangan pada hari ini Kamis (28/3/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 164 saham menguat, 445 saham melemah dan 172 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,7 triliun dari 15,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,82% ke 982,266, indeks JII melemah 0,83% ke 514,909, indeks IDX30 melemah 0,43% ke 501,161 dan indeks MNC36 melemah 0,56% ke 378,291.

Untuk indeks sektoral mayoritas melemah yakni energi 0,79%, barang baku 0,65%, industri 1,15%, siklikal 1,03%, kesehatan 0,9%, keuangan 0,9%, properti 0,47%, infrastruktur 0,87%, transportasi 2,63%. Sementara sektor yang menguat hanya siklikal 0,09% dan teknologi 0,41%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK) naik 12,20% ke Rp92, PT Mahkota Group Tbk (MGRO) naik 11,20% ke Rp695 dan saham PT Mitra Tirta Buwana Tbk (SOUL) naik 10,00% ke Rp22.

