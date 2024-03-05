Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kuota Mudik Gratis BUMN 2024 Capai 80.215 Orang

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |17:31 WIB
Kuota Mudik Gratis BUMN 2024 Capai 80.215 Orang
Mudik Gratis BUMN 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui 84 perusahaan pelat merah kembali menggelar mudik gratis 2024. Di mana kuota atau target pemudik mencapai 80.215 orang.

Asisten Deputi Bidang TJSL Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono, menyebut 80.215 orang yang mengikuti Mudik Asyik Bersama BUMN 2024, akan menggunakan tiga moda transportasi kereta api, kapal laut, dan bus.

Di mana, 55.607 calon pemudik akan menggunakan bus, 18.998 orang melalui kereta api, dan 5.610 calon penumpang lainnya menggunakan kapal laut.

“Pada tahun ini kita menargetkan mudik bersama ini bisa memberangkatkan 80.215 orang. Yang terdiri dari bus sekitar 55.607 calon penumpang, kereta api sekitar 18.998 penumpang, dan kapal laut sekitar 5.610 penumpang,” ujar Edi saat konferensi pers, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2024).

“Moda transportasi yang kita gunakan untuk mudik adalah bus, kereta api, dan kapal laut. Untuk pelaksanaan program, kita dorong program ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip GCG, terarah, terukur, dan akuntabel,” paparnya.

Halaman:
1 2 3
