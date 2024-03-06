Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Salut! WEBARQ Jadi Satu-satunya Agensi Digital Indonesia Menang Penghargaan dari Google

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |18:35 WIB
Salut! WEBARQ Jadi Satu-satunya Agensi Digital Indonesia Menang Penghargaan dari Google
Ilustrasi agensi digital. (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - WEBARQ Raih Penghargaan Google Premier Partner 2023. Perusahaan asal Indonesia ini menjadi satu-satunya agensi digital dari Indonesia yang berjaya dalam penghargaan Google. Kabar keberhasilan ini diumumkan oleh Google secara resmi melalui laman Google Premier Partner pada 5 September 2023.

Dalam ajang penghargaan tersebut, WEBARQ, yang berkantor pusat di Jakarta, berhasil meraih penghargaan dalam dua kategori. Berdasarkan informasi yang dilansir dari premierpartnerawards.withgoogle.com, WEBARQ berhasil memenangkan dua kategori dalam Google Premier Award Asia Tenggara.

 BACA JUGA:

Kategori pertama yang berhasil dimenangkan adalah Brand Awareness. Menurut Google, kategori ini mengakui kemampuan agensi digital dalam mengimplementasikan strategi digital marketing untuk meningkatkan kesadaran merek serta meningkatkan pengenalan dan familiaritas merek di antara audiens target atau di pasar secara keseluruhan.

Sementara itu, kategori kedua yang berhasil diraih oleh WEBARQ adalah Lead Generation. Dalam hal ini, Google menyoroti bagaimana agensi digital mampu menghasilkan prospek yang berkualitas bagi klien mereka melalui penggunaan Google Ads dan teknologi otomatisasi yang mereka miliki untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan klien.

Google Premier Partner Awards adalah penghargaan yang diberikan oleh Google kepada mitra-mitra mereka yang telah menunjukkan kinerja luar biasa dan memberikan dampak positif bagi klien mereka. Penghargaan ini terbagi dalam enam kategori, termasuk brand awareness, lead generation, online sales, app growth, dan international growth.

Tidak semua mitra Google berhak mengikuti Google Premier Partner Awards, karena hanya mitra Google Premier Partner yang memiliki hak untuk berpartisipasi. Di Indonesia, hanya 2 persen dari agensi digital dengan kinerja terbaik yang dapat menjadi mitra Premier Google.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190478//new_year_2026-nSfO_large.jpg
Countdown Party Nuansa 80-an di ibis Jakarta Raden Saleh, Ada Voucher Menginap di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/391/3190442//bernadya-yxZU_large.JPG
Panggung Soundrenaline Sana Sini di Jakarta Hadirkan Festival Musik dan Seni di Berbagai Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/16/3190439//huawei_hadirkan_service_giving_season_2025-2vBl_large.jpg
Apresiasi Kebersamaan dengan Pelanggan, HUAWEI Hadirkan Service Giving Season 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/205/3190275//grup_musik_no_na_saat_tampil_di_spotify_wrapped_2025-JdAM_large.jpg
Spotify Wrapped 2025 Ungkap Artis hingga Podcast Favorit Pendengar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190262//shopee_live_superstar_11_12_des_2025-VLTh_large.jpg
Artis dan Live Streamer Ini Pandu Shopee Live Superstar, Produk Terjual hingga 16 Kali Lipat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190235//simbolis_penyerahan_bantuan_oleh_vp_tjsl_pt_pelindo_terminal_petikemas-TSsl_large.jpeg
Pelindo Petikemas Terapkan Teknologi Terumbu Buatan APR, Dorong Wisata Karimunjawa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement