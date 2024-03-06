Salut! WEBARQ Jadi Satu-satunya Agensi Digital Indonesia Menang Penghargaan dari Google

JAKARTA - WEBARQ Raih Penghargaan Google Premier Partner 2023. Perusahaan asal Indonesia ini menjadi satu-satunya agensi digital dari Indonesia yang berjaya dalam penghargaan Google. Kabar keberhasilan ini diumumkan oleh Google secara resmi melalui laman Google Premier Partner pada 5 September 2023.

Dalam ajang penghargaan tersebut, WEBARQ, yang berkantor pusat di Jakarta, berhasil meraih penghargaan dalam dua kategori. Berdasarkan informasi yang dilansir dari premierpartnerawards.withgoogle.com, WEBARQ berhasil memenangkan dua kategori dalam Google Premier Award Asia Tenggara.

Kategori pertama yang berhasil dimenangkan adalah Brand Awareness. Menurut Google, kategori ini mengakui kemampuan agensi digital dalam mengimplementasikan strategi digital marketing untuk meningkatkan kesadaran merek serta meningkatkan pengenalan dan familiaritas merek di antara audiens target atau di pasar secara keseluruhan.

Sementara itu, kategori kedua yang berhasil diraih oleh WEBARQ adalah Lead Generation. Dalam hal ini, Google menyoroti bagaimana agensi digital mampu menghasilkan prospek yang berkualitas bagi klien mereka melalui penggunaan Google Ads dan teknologi otomatisasi yang mereka miliki untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan klien.

Google Premier Partner Awards adalah penghargaan yang diberikan oleh Google kepada mitra-mitra mereka yang telah menunjukkan kinerja luar biasa dan memberikan dampak positif bagi klien mereka. Penghargaan ini terbagi dalam enam kategori, termasuk brand awareness, lead generation, online sales, app growth, dan international growth.

Tidak semua mitra Google berhak mengikuti Google Premier Partner Awards, karena hanya mitra Google Premier Partner yang memiliki hak untuk berpartisipasi. Di Indonesia, hanya 2 persen dari agensi digital dengan kinerja terbaik yang dapat menjadi mitra Premier Google.